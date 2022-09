Carenza di Co2 | Sanpellegrino costretta a fermare per due giorni la produzione a Ruspino

(Di giovedì 15 settembre 2022) San Pellegrino Terme. Le aziende del settore conoscono bene il problema e il Grupponon fa eccezione: parliamo della scarsità di Co2, necessaria per aggiungere bollicine alle bottiglie di acqua minerale. “A causa del persistere dei cali nella fornitura di anidride carbonica – spiegano dal colosso del beverage – questa settimana si renderà necessario un fermo produttivo di duenello stabilimento di”, in Valle Brembana, dove viene imbottigliata l’acqua. “Nonostante il generalizzato problema didelle materie prime che coinvolge tutti i settori e il protrarsi della situazione di estrema difficoltà dei produttori di Co2”, l’obiettivo dell’azienda è per forza di cose quello di “continuare a ricercare nuove linee di approvvigionamento, per ritornare il prima possibile al normale flusso di ...

