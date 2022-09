Carceri | nuova rissa a Taranto | 3 agenti feriti Situazione al collasso e il governo fa spallucce

(Di giovedì 15 settembre 2022) Ancora risse e rivolte in carcere a spese della polizia penitenziaria. Abbandonata a se stessa nell’affrontare le emergenze quotidiane dovute al sovraffollamento. L’ultimo episodio, finito con 5 persone in ospedale, è avvenuto a. “Ieri sera, poco dopo le 19, un’ennesimaè esplosa al carcere di. Dove, al terzo piano, in una sezione destinata a detenuti con pena definitiva, tarantini e leccesi si sono affrontati. Colpendosi con tutto ciò che capitava a tiro, ivi compreso le gambe dei tavoli che hanno appositamente divelto. Risultato, moltie contusi. Tra cui due detenuti e tre appartenenti alla Polizia penitenziaria. Che sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso. L’ordine è stato ristabilito verso le 21.30”. Così Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia ...

