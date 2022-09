Cara Delevingne: Margot Robbie esce in lacrime dalla casa dell'amica dopo le recenti foto preoccupanti (Di giovedì 15 settembre 2022) Margot Robbie è uscita in lacrime dalla casa di Cara Delevingne questo lunedì, una settimana dopo che online sono spuntatate delle foto della modella in stato confusionale. Cara Delevingne non sta affatto bene e adesso è chiaro che la situazione è più seria del previsto: Margot Robbie è apparsa visibilmente sconvolta in delle foto che la immortalano mentre lascia la casa della celebre modella britannica che di recente è stata filmata e fotografata sotto l'effetto di stupefacenti. Questo lunedì, dopo ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 settembre 2022)è uscita indiquesto lunedì, una settimanache online sono spuntatatea moa in stato confusionale.non sta affatto bene e adesso è chiaro che la situazione è più seria del previsto:è apparsa visibilmente sconvolta inche la immortalano mentre lascia laa celebre moa britannica che di recente è stata filmata egrafata sotto l'effetto di stupefacenti. Questo lunedì,...

