Cara Delevingne irriconoscibile all'aeroporto di Los Angeles, barcollante e in abiti trasandati: cos'è successo (Di giovedì 15 settembre 2022) Una Cara Delevingne irriconoscibile è apparsa in un video divenuto in poco tempo virale sui social. L'attrice e modella sta facendo preoccupare i fan dopo i fotogrammi che la mostrano in abiti trasandati, barcollante e in apparente stato di alterazione all'esterno dell'aeroporto di Los Angeles. Per il momento la modella non ha rilasciato dichiarazioni. La notizia è stata ripresa dai tabloid internazionali e dai fan, che sui social stanno commentando le immagini preoccupanti dell'attrice e modella. Per il momento non è dato sapere cosa sia successo. Daily Mail riporta che la modella ha festeggiato i suoi 30 anni a Ibiza e un'amica, intercettata dalla redazione, ha riferito che Cara Delevingne stava bene e si stava ...

LeilaTopino : RT @HungryMarcio: Ma avete visto il video di Cara Delevingne in aeroporto? Letteralmente uno zombie, scalza, depressa, sporca, fuori di sé.… - LeilaTopino : RT @Ririsgirlfriend: Ieri ho visto le foto e i video di Cara Delevingne in quelle condizioni e mi ha davvero spezzato il cuore vederla così - LeilaTopino : RT @inomniapparatus: Oddio ho visto il video di Cara Delevingne e sono senza parole. È evidente il bisogno che ha di essere aiutata, non mi… - LeilaTopino : RT @Tess_flowers15: Non so perché non sapessi ancora nulla della vicenda Cara Delevingne ma per me non è normale filmare una persona che si… - LeilaTopino : RT @trashloger: Io spero davvero che qualcuno aiuti Cara Delevingne non è possibile che venga lasciata in quello stato sola a se stessa sen… -