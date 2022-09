Canottaggio, Mondiali 2022: i convocati dell’Italia. Sono 23 gli equipaggi azzurri per la rassegna iridata (Di giovedì 15 settembre 2022) I Mondiali senior 2022 di Canottaggio e paraCanottaggio scatteranno domenica 18 e si concluderanno domenica 25 settembre a Racice, in Repubblica Ceca: l’Italia sarà presente alla rassegna iridata con 23 equipaggi. Andiamo a scoprire le scelte del Direttore Tecnico degli azzurri, Francesco Cattaneo. Sono 29 le gare in programma: l’Italia sarà al via in 12 delle 14 specialità olimpiche (assente in singolo ed otto femminili), cui si aggiungono 6 barche (su 6 gare) per le specialità non olimpiche e 5 per il paraCanottaggio (su 9 gare), di cui 3 (su 5) in specialità paralimpiche e 2 (su 4) in specialità non paralimpiche. Rispetto a quanto visto agli Europei, tra gli equipaggi andati a medaglia, vengono ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 settembre 2022) Iseniordie parascatteranno domenica 18 e si concluderanno domenica 25 settembre a Racice, in Repubblica Ceca: l’Italia sarà presente allacon 23. Andiamo a scoprire le scelte del Direttore Tecnico degli, Francesco Cattaneo.29 le gare in programma: l’Italia sarà al via in 12 delle 14 specialità olimpiche (assente in singolo ed otto femminili), cui si aggiungono 6 barche (su 6 gare) per le specialità non olimpiche e 5 per il para(su 9 gare), di cui 3 (su 5) in specialità paralimpiche e 2 (su 4) in specialità non paralimpiche. Rispetto a quanto visto agli Europei, tra gliandati a medaglia, vengono ...

OA_Sport : La composizione degli equipaggi azzurri in gara - Lazio_TV : Grandi speranze per le medaglie - rowing_europe : RT @CentotrentunoC: #Canottaggio #Rowing ????? Ultimo impegno stagionale internazionale per @OppoStefano che cercherà un altro risultato d… - CentotrentunoC : #Canottaggio #Rowing ????? Ultimo impegno stagionale internazionale per @OppoStefano che cercherà un altro risulta… - chrdioc : Canottaggio, ai Mondiali master in Francia: ottimi risultati per il reatino Claudio Giampietri… -