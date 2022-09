Campionato Europeo 470 mix, quattro equipaggi azzurri in Gold Fleet (Di giovedì 15 settembre 2022) Concluso anche il secondo giorno di regate a Cesme, in Turchia, al Campionato Europeo della classe 470 mix. Come accaduto nel primo giorno, un vento sostenuto ha consentito il regolare svolgimento di altre due prove, che hanno visto l’ottima prova di Gradoni e Dubbini, che consolidano la loro posizione in classifica. Bene gli azzurri in generale, con quattro equipaggi italiani che entrano in Gold Fleet, in programma oggi. La classifica nei 470 mix dopo 5 prove 1° Diesch – Markfort (GER) 2° Xammar Hernandez – Brugman Cabot (ESP) 3° Dahlberg – Karlsson (SWE) Gli italiani in gara (classifica europei): 7° Gradoni – Dubbini (ITA) 12° Ferrari – Caruso (ITA) 18° Di Salle – Padovani (ITA) 23° Berta – Festo (ITA) 27° Totis – Linussi (ITA) “Regate belle combattute”, ha ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 15 settembre 2022) Concluso anche il secondo giorno di regate a Cesme, in Turchia, aldella classe 470 mix. Come accaduto nel primo giorno, un vento sostenuto ha consentito il regolare svolgimento di altre due prove, che hanno visto l’ottima prova di Gradoni e Dubbini, che consolidano la loro posizione in classifica. Bene gliin generale, conitaliani che entrano in, in programma oggi. La classifica nei 470 mix dopo 5 prove 1° Diesch – Markfort (GER) 2° Xammar Hernandez – Brugman Cabot (ESP) 3° Dahlberg – Karlsson (SWE) Gli italiani in gara (classifica europei): 7° Gradoni – Dubbini (ITA) 12° Ferrari – Caruso (ITA) 18° Di Salle – Padovani (ITA) 23° Berta – Festo (ITA) 27° Totis – Linussi (ITA) “Regate belle combattute”, ha ...

