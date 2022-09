Camera | ultima seduta tra selfie e cambi di casacca Fico come i musicisti sul Titanic | è stato un onore

(Di giovedì 15 settembre 2022) C’è aria di dismissione in Transatlantico: a Montecitorio, per l’alla, sguardi pensierosi e pochi sorrisi, per lo più di circostanza, un po’ di amarcord dettato dal rammarico, specialmente tra i deputati che sanno già di non tornare in Parlamento, perché esclusi dalle liste o perché candidati in seggi dati per perdenti. E, soprattutto, in quanto consapevoli che la concorrenza politica, ora, è più dura: nella XIX legislatura, infatti,noto scatterà la tagliola che ridurrà il numero deglivoli da 630 a 400, diminuendo drasticamente le possibilità di rientrare.dei deputati: il lungo addio tra saluti,e sguardi corrucciati Un’aria da ultimo giorno di scuola, insomma, che per molti potrebbe rivelarsi anche l’ultimo giorno di un ...

Così il presidente della, Roberto Fico, intervenendo in Aula nell'seduta della legislatura. sat/gsl SponsorL'Aquila. 'Oggi è la miaseduta allae farò l'votazione. Proprio l'. Ed anche in questo ultimo decreto ed in questavotazione, portiamo a casa cose buone per il nostro territorio, conquistate con impegno e ... Camera, il presidente Fico ringrazia e saluta per l'ultima seduta | In Aula il dl Aiuti bis e... lavori in corso (Agenzia Vista) Roma, 15 settembre 2022 "Permettetemi di ringraziare tutti voi per il lavoro fatto in questi anni. Grazi e a tutti gli italiani, per me è stato un onore presiedere l'assemblea di Monte ...(Teleborsa) - Semaforo verde in seconda lettura della Camera dei deputati alla conversione in legge del decreto aiuti bis.Il provvedimento -approvato, con 322 voti favorevoli e 13 contrari - scade il.