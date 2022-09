Calcio: Europa League, Roma-Hjk Helsinki 0-0 alla fine del primo tempo (Di giovedì 15 settembre 2022) Roma, 15 set. - (Adnkronos) - Termina sullo 0-0 il primo tempo di Roma-Hjk Helsinki, match valido per la seconda giornata del gruppo C di Europa League, in corso di svolgimento allo stadio Olimpico. I finlandesi sono in 10 uomini per l'espulsione al 15' di Tenho. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022), 15 set. - (Adnkronos) - Termina sullo 0-0 ildi-Hjk, match valido per la seconda giornata del gruppo C di, in corso di svolgimento allo stadio Olimpico. I finlandesi sono in 10 uomini per l'espulsione al 15' di Tenho.

Gazzetta_it : Vlahovic impreciso e zero tiri nello specchio: delusione Dusan, in Europa non convince #JuveBenfica - Azzurri : ?? Buon compleanno a Fabio #Cannavaro?? ???? 136 presenze e 2 gol in #Nazionale ?? Campione del Mondo 2006 ?? Campione… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Roma-HJK: espulso il capitano finlandese, giallorossi in superiorità numerica - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Roma-HJK: espulso il capitano finlandese, giallorossi in superiorità numerica - susydigennaro : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Roma-HJK: espulso il capitano finlandese, giallorossi in superiorità numerica -