Calcio | Conference League | Fiorentina travolta 3-0 a Istanbul e ultima nel gruppo A

Istanbul, 15 set. - (Adnkronos) - Serata amara in Conference League per la Fiorentina di Italiano che perde con un pesante 3-0 allo Stadio Fatih Terim contro i turchi del Basaksehir. A condannare la Viola una doppietta di Gurler che approfitta di un paio di errori di Gollini. Nel finale prima l'espulsione di Ikoné poi il tris di Traoré. I toscani sono adesso ultimi nel Girone A di Conference League con un solo punto in due partite insieme ai lettoni dell'Rfs Riga, mentre volano i turchi allenati dell'ex Inter Emre Belozoglu, primi a quota 6, tre punti in più degli scozzesi dell'Hearts. Il primo tempo scorre via tranquillo, i ritmi del match sono sempre bassi, le occasioni da gol nei primi 45 minuti latitano: un solo tiro in porta nel tabellino, opera di Saponara da fuori area che non ...

