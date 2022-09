Cacciari a La7 | “Se la destra vincerà nettamente | vedremo Meloni premier e Salvini liquidato dalla Lega Ipotesi ammucchiata? Catastrofe politica”

(Di giovedì 15 settembre 2022) “Se la, e quindi la, all’interno dellasi prenderà una batosta formidabile e, ammesso che continuerà a fare il segretario del partito, le sue posizioni conteranno sempre meno, perché prenderannoil sopravvento Giorgetti e gli altri vertici leghisti. Ora non possono liquidare, ma se va al 10%, il giorno dopo verrà, perché la maggioranza del partito non ne può più di lui”. È la profezia del filosofo Massimoche, ospite di “Otto e mezzo” (La7), spiega: “Il problema è di quantola. Secon margine netto, ladiventerà presidente del Consiglio e ...

guiodic : RT @parcesepulto: Intanto su La7 c'è Cacciari collegato da una grotta. - Meh_Ehi_ : RT @parcesepulto: Intanto su La7 c'è Cacciari collegato da una grotta. - JackTerron : RT @ItalianPolitics: A @OttoemezzoTW La7 pare ricominciata la cialtroneria intellettuale di quasi tutti: a partire da Monti e giornalisti v… - carcarlo28 : RT @ItalianPolitics: A @OttoemezzoTW La7 pare ricominciata la cialtroneria intellettuale di quasi tutti: a partire da Monti e giornalisti v… - bar_rubino : RT @parcesepulto: Intanto su La7 c'è Cacciari collegato da una grotta. -

A Otto e Mezzo , il talk show dicondotto da Lilli Gruber , si scatena Mario Monti . L'ex premier parla del dossier Usa che di ... cosa accadrà prima del voto": la tremenda profezia diChi non è stupito del report bomba è Massimo. In collegamento con Otto e Mezzo, il talk politico del preserale di, mercoledì 14 settembre, l'illustre filosofo ha detto: 'Era ...Lo scontro che non t’aspetti tra Massimo Cacciari e Mario Monti è tutto da gustare su La7 nel salotto di Lilli Gruber. Si parlava degli scenari del dopo-voto e ogni occasione è buona per aggirare quel ...15 settembre 2022 a a a Scontro acceso tra Mario Monti e Massimo Cacciari a Otto e Mezzo. L'ex sindaco di Venezia parla degli scenari post-voto e dei governi tecnici che hanno accompagnato l'Italia in ...