Bruxelles presenta il piano sul caro energia. Niente intesa sul tetto al gas (Di giovedì 15 settembre 2022) - Tre i punti chiave: riduzione obbligatoria di almeno il 5% dei consumi di elettricità nelle ore di picco; tetto al prezzo dell'elettricità prodotta da non gas a 180 euro a megawattora; Contributo di ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 15 settembre 2022) - Tre i punti chiave: riduzione obbligatoria di almeno il 5% dei consumi di elettricità nelle ore di picco;al prezzo dell'elettricità prodotta da non gas a 180 euro a megawattora; Contributo di ...

EmmaKump : Perché bisogna uscire dall’#Europa BigPharma presenta la sua Agenda a Bruxelles: -Procedure semplificate per i pros… - gjscco : RT @Claudio29032: @fattoquotidiano Ma uno che non si presenta mai al lavoro come calenda è giusto pagarlo ? Dovrebbe essere a Bruxelles a d… - Claudio29032 : @fattoquotidiano Ma uno che non si presenta mai al lavoro come calenda è giusto pagarlo ? Dovrebbe essere a Bruxell… - Mary35999509 : RT @ilgiornale: Tajani (Fi) presenta a Bruxelles un'interrogazione: 'Gravissima interferenza'. Fitto (Fdi): 'Si tratta di un intervento a g… - EnricoAntonio68 : RT @ilgiornale: Tajani (Fi) presenta a Bruxelles un'interrogazione: 'Gravissima interferenza'. Fitto (Fdi): 'Si tratta di un intervento a g… -