Brutte notizie da Fitch | ' L' Italia verso la recessione | stima del Pil 2023 a - 0 | 7%'

RobertoBurioni : Brutte notizie. Uno studio sulla variante omicron 4/5 ci conferma la maggiore contagiosità, la capacità di infettar… - AlexBazzaro : #Burioni: 'Brutte notizie. Uno studio su #Omicron 4 e 5 ci conferma la maggiore contagiosità: vaccinatevi'. Avvisa… - Adnkronos : #Covid, le parole di #Burioni: 'Brutte notizie. Uno studio su #Omicron 4 e 5 ci conferma la maggiore contagiosità:… - IvoAyrton : RT @4everAnnina: Brutte notizie: l’#oms dice altro. Altra brutta notizia: sta per finire il giochino, fattene una ragione. Un’altra brutt… - Antigon38895884 : RT @AlexBazzaro: #Burioni: 'Brutte notizie. Uno studio su #Omicron 4 e 5 ci conferma la maggiore contagiosità: vaccinatevi'. Avvisatelo ch… -

il Resto del Carlino

... replica al virologo Roberto Burioni che, commentando su Twitter uno studio pubblicato su 'Cell', ha parlato di '' su Ba.4 e Ba.5 perché 'purtroppo è prevedibile anche una maggiore ...Sono state 'abbassate le aspettative di crescita per il 2022 e ora si prevede che l'economia si contrarrà nel 2023 a causa dello shock energetico. Questo - si legge nel rapporto - provocherà un colpo ... Brutte notizie per Pecchia: out anche Ansaldi Il pil italiano dovrebbe contrarsi dello 0,7% nel 2023 sotto il peso del caro-energia. Lo rileva Fitch nel nuovo Outlook.Botta e risposta su Omicron - via social - tra Matteo Bassetti e Roberto Burioni. «Bisogna stare molto attenti a prendere uno studio o a interpretare un dato e terrorizzare le persone: che ...