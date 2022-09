Brado | trailer | poster e data di uscita del nuovo film di Kim Rossi Stuart

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 15 settembre 2022) Kimè un padre tormentato al centro deldel suo terzoda regista,, di cui è stata svelata ladi. Kimtorna alla regia per la terza volta con il western contemporaneo, di cui sono stati svelatidi. La pellicola arriverà nei cinema il 20 ottobre con Vision Distrbution.racconta una relazione genitoriale problematica. Un figlio che non voleva più avere niente a che fare con suo padre, è costretto ad aiutarlo a mandare avanti il ranch di famiglia dopo che questi si è fratturato alcune ossa. I due si ritrovano per ...