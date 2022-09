Borussia Dortmund - Schalke 04, il pronostico: torna il derby della Ruhr (Di giovedì 15 settembre 2022) Un qualsiasi tifoso dello Schalke 04, dopo aver conquistato negli scorsi mesi la promozione in Bundesliga, avrà pensato subito al derby. La rivalità col Borussia Dortmund non è cittadina, ma è ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 15 settembre 2022) Un qualsiasi tifoso dello04, dopo aver conquistato negli scorsi mesi la promozione in Bundesliga, avrà pensato subito al. La rivalità colnon è cittadina, ma è ...

City_Xtra : #ManCity vs Borussia Dortmund, #UCL Match Officials: Referee: Daniele Orsato [????] Assistants: Ciro Carbone [????], A… - gippu1 : Robert #Lewandowski segna 3 gol in Barcellona-Viktoria Plzen e diventa il primo calciatore della storia a segnare u… - sportli26181512 : Haaland ha fatto più gol in Champions di Ronaldo, Ronaldinho, Totti e tanti campioni: Con il gol meraviglioso segna… - patry71 : @motamanet C'e' chi ha speso 'solo' 75 milioni per Haaland pagando la clausola rescissoria al Borussia Dortmund e c… - Quot_Molise : L’arbitro termolese Massimi calca il palcoscenico della Champions: quarto uomo in Manchester City-Borussia Dortmund… -