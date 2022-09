Borsa: Europa cauta aspetta Wall street, Milano piatta (Di giovedì 15 settembre 2022) Pochi spunti sui mercati azionari del Vecchio continente, che sembrano aspettare Wall street dopo lo scivolone di ieri degli indici statunitensi. Le Borse europee, partite piano con un successivo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 settembre 2022) Pochi spunti sui mercati azionari del Vecchio continente, che sembranoredopo lo scivolone di ieri degli indici statunitensi. Le Borse europee, partite piano con un successivo ...

