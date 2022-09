Borsa: Asia cauta, Cina cede su mancato intervento tassi (Di giovedì 15 settembre 2022) Mercati azionari Asiatici e dell'area del Pacifico poco mossi, con l'esclusione delle Borse cinesi, molto pesanti dopo il mancato intervento della Banca centrale sui tassi. Pechino secondo gli ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 settembre 2022) Mercati azionaritici e dell'area del Pacifico poco mossi, con l'esclusione delle Borse cinesi, molto pesanti dopo ildella Banca centrale sui. Pechino secondo gli ...

fisco24_info : Borsa: Asia cauta, Cina cede su mancato intervento tassi: Incerti i futures sull'avvio dei listini europei - Benzinga_Italia : ?? Il crollo di Wall Street trascina l’Hang Seng in rosso ?????? #wallstreet #cina #hangseng #borsa #asia - ansa_economia : Borsa: Asia in calo su timori inflazione e aumento tassi Fed. Tokyo -2,7%, Hong Kong -2,2%, Shanghai -0,8% #ANSA - fisco24_info : Borsa: Asia in calo su timori inflazione e aumento tassi Fed: Tokyo -2,7%, Hong Kong -2,2%, Shanghai -0,8% - Benzinga_Italia : ???? #premarket: #futures #usa salgono mentre arrivano i dati sull'inflazione ???? #Oil #trading #asia #cina #mercato… -