Bonetti | Meloni prima donna premier? Non sarebbe buona novità

Roma, 15 set. (Adnkronos) - "E' giunto il tempo che le donne assumano nel nostro Paese ruoli di leadership in tutti i settori, compreso quello istituzionale e politico. L'ipotesi di Giorgia Meloni come prima premier donna sarebbe una novità, ma sarebbe una buona novità? Io temo di no". Lo ha detto il ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, candidata per il Terzo polo di Azione e Italia Viva nel collegio di Roma centro, intervistata dal direttore dell'Adnkronos Gian Marco Chiocci, in videocollegamento alla terza festa nazionale della Confederazione Aepi, l'associazione europee di professionisti e imprese, in programma da oggi a sabato a Labro, in provincia di Rieti.

