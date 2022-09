Bombardamento nel Donetsk | persone sotto le macerie

Vera87072826 : ??????#bombardamentiucraini #DPR ?? ?? Conseguenze di bombardamento dell'asilo a Dokuchaevsk, a seguito del quale 5 pe… - Elbareport : Portoferraio ricorda i caduti nel bombardamento del 16 settembre 1943 - FaRitardo1 : @ultimenotizie Un bombardamento stile NATO lo fai se hai gli aerei della NATO, i ruSSi stanno con i Su-24 degli ann… - RebeccaAndriani : @RobertoLarosa81 @ComVentotene 25 marzo - “Purtroppo, iniziamo questa giornata con una cattiva notizia. Da testimon… - Kikesosa171 : @IlNazionale @AtFrak l'ocse parlava di 14 mila morti in Donbass , amnesty di crimini di guerra ,utilizzo di civili… -

Elbareport

In quest'ultima frase Zelensky fa riferimento a quanto accaduto negli scorsi giorninord - est ... La scorsa settimana, per esempio, unrusso aveva colpito e distrutto l'infrastruttura ...... il pericolo è che possa essere sommersa dall'acqua a causa di unrusso che ha ...completo per 5.000 soldati ucraini Quasi 5.000 soldati ucraini hanno completato il loro addestramento... Portoferraio ricorda i caduti nel bombardamento del 16 settembre 1943 L’Ucraina sta vincendo la guerra contro la Russia È presto per dare un giudizio di questo tipo e i bombardamenti che arrivano sulle strutture civili ogni notte ne sono una prova.Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...