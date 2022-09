Bomba d' acqua tra Marche e Umbria | un paese completamente isolato

(Di giovedì 15 settembre 2022) AGI - Unad'ha colpito in serata l'alto Pesarese, al confine con l', e in particolare il comune di Cantiano, dove un fiume d'ha invaso le strade, trascinando via alcune auto e allagando i piani terra delle abitazioni. Il, circa duemila abitanti, è al momentoalmeno per quanto riguarda le telecomunicazioni: gli abitanti sono barricati nelle abitazioni, senza energia elettrica; non trova conferma la notizia che ci possano essere dei dispersi. La pioggia violenta, accompagnata dal vento forte, ha causato anche diversi smottamenti e la caduta di piante, in particolare lungo la Flaminia: la strada che collega le province di Pesaro-Urbino e Perugia risulta chiusa al traffico. BREAKINGNEWS MALTEMPO : Potrebbero esserci dei dispersi a Cantiano, un ...

Agenzia_Ansa : Maltempo: bomba d'acqua nelle Marche, si temono dispersi. Paura nel paesino di Cantiano, strade come torrenti. Il s… - fanpage : Fiumi esondati, smottamenti, allagamenti e intere cittadine travolte da acqua e fango come Sassoferrato e Cantiano.… - TizianaFerrario : stanno arrivando immagini terribili della bomba d’acqua nelle #Marche.Si temono dispersi - GiaPettinelli : Maltempo: bomba d'acqua a Cantiano nelle Marche, si temono dispersi - Marche - - Anwar_Safi : RT @TizianaFerrario: stanno arrivando immagini terribili della bomba d’acqua nelle #Marche.Si temono dispersi -

AGI - Unad'ha colpito in serata l'alto Pesarese, al confine con l'Umbria, e in particolare il comune di Cantiano, dove un fiume d'ha invaso le strade, trascinando via alcune auto e allagando ...Il paese di Cantiano , poco più di 2mila abitanti nelle Marche, è stato colpito da unad'che ha trasformato le strade in veri e propri torrenti e ha trascinato via auto. Si temo dispersi: non si tratta di persone scomparse, ma che al momento non sono state rintracciate. I ...A Cantiano un fiume d'acqua ha invaso le strade, trascinando via alcune auto e allagando i piani terra delle abitazioni ...Si temono dispersi a Cantiano, piccolo centro di circa 2mila abitanti nelle Marche, una zona colpita da una pesante bomba d’acqua che ha trasformato le strade in torrenti e trascinato via auto. Non si ...