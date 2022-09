Bologna, il liceo Malpighi vieta l'uso del cellulare a studenti e professori in classe (Di giovedì 15 settembre 2022) Se è vero che gli adulti devono dare il buon esempio, non dovrebbe stupire la decisione del preside del liceo Malpighi a Bologna. Niente cellulari a scuola perché le notifiche sullo schermo, che ogni volta si illumina, distraggono durante la lezione. Tutti gli smartphone verranno messi via, all'ingresso, e gli alunni li dovranno consegnare prima di entrare in aula. Verranno riconsegnati dai collaboratori scolastici alla fine della mattinata. I docenti hanno più opzioni: lo dovranno tenere in sala professori, sulla loro scrivania o in borsa, ma sempre rigorosamente spento. Il divieto di usare il telefonino, non per motivi didattici, è già presente nella scuola italiana, ma in realtà gli studenti continuano a usarlo sotto il banco e i professori, tra un'interrogazione e l'altra, ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 15 settembre 2022) Se è vero che gli adulti devono dare il buon esempio, non dovrebbe stupire la decisione del preside del. Niente cellulari a scuola perché le notifiche sullo schermo, che ogni volta si illumina, distraggono durante la lezione. Tutti gli smartphone verranno messi via, all'ingresso, e gli alunni li dovranno consegnare prima di entrare in aula. Verranno riconsegnati dai collaboratori scolastici alla fine della mattinata. I docenti hanno più opzioni: lo dovranno tenere in sala, sulla loro scrivania o in borsa, ma sempre rigorosamente spento. Il divieto di usare il telefonino, non per motivi didattici, è già presente nella scuola italiana, ma in realtà glicontinuano a usarlo sotto il banco e i, tra un'interrogazione e l'altra, ...

RaiNews : Bologna, cellulari vietati in classe in un liceo: 'Gli alunni devono guardarsi in faccia e relazionarsi tra loro' - menna_concetta : RT @SkyTG24: Bologna, il liceo Malpighi vieta l'uso del cellulare a studenti e professori in classe - DelgadoPress : RT @SkyTG24: Bologna, il liceo Malpighi vieta l'uso del cellulare a studenti e professori in classe - simonettapelle1 : RT @SkyTG24: Bologna, il liceo Malpighi vieta l'uso del cellulare a studenti e professori in classe - SkyTG24 : Bologna, il liceo Malpighi vieta l'uso del cellulare a studenti e professori in classe -