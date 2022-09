Bollette, le aziende cercano di aggirare il divieto di alzare le tariffe a chi ha un contratto a prezzo bloccato. Ecco come difendersi (Di giovedì 15 settembre 2022) Mai come in questo momento i consumatori devono stare attenti alle comunicazioni sulle Bollette in arrivo dai fornitori di luce e gas. Potrebbero infatti contenere variazioni illegittime delle condizioni contrattuali oppure proposte con prezzi stratosferici per il rinnovo del contratto in scadenza. Fino ad arrivare a disdette tout court del contratto in essere. Dopo il varo a inizio agosto del decreto Aiuti bis, che blocca le modifiche unilaterali per alcuni tipi di contratto di fornitura di energia elettrica e gas fino al 30 aprile 2023, le società si stanno infatti muovendo per arginare le perdite. E le famiglie rischiano di farne le spese. Disdetta tout court del contratto – Contattata da IlFattoQuotidiano.it, Federconsumatori segnala che molte società stiano inviando lettere ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Maiin questo momento i consumatori devono stare attenti alle comunicazioni sullein arrivo dai fornitori di luce e gas. Potrebbero infatti contenere variazioni illegittime delle condizioni contrattuali oppure proposte con prezzi stratosferici per il rinnovo delin scadenza. Fino ad arrivare a disdette tout court delin essere. Dopo il varo a inizio agosto del decreto Aiuti bis, che blocca le modifiche unilaterali per alcuni tipi didi fornitura di energia elettrica e gas fino al 30 aprile 2023, le società si stanno infatti muovendo per arginare le perdite. E le famiglie rischiano di farne le spese. Disdetta tout court del– Contattata da IlFattoQuotidiano.it, Federconsumatori segnala che molte società stiano inviando lettere ai ...

