Blitz nel laboratorio di chimica abusivo, indagine sul “Breaking Bad” genovese (Di giovedì 15 settembre 2022) Sequestrati dagli artificieri dieci chili di nitrati e bisfosfonati. “Se mischiati potevano esplodere” Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 15 settembre 2022) Sequestrati dagli artificieri dieci chili di nitrati e bisfosfonati. “Se mischiati potevano esplodere”

Agenzia_Ansa : Blitz nel Salento, arrestati imprenditori e politici per presunti casi di corruzione. Indagato per falso ideologic… - AtlusITno : 2. Nel 2009 veniva rilasciato il DVD relativo ai concerti della serie Persona Music Live: Velvetroom in Akasaka Bli… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Dopo gli otto milioni trovati sepolti nel terriccio del giardino e il milione e 600mila euro recuperati nel sottotetto della l… - mayabug2 : RT @fanpage: Dopo gli otto milioni trovati sepolti nel terriccio del giardino e il milione e 600mila euro recuperati nel sottotetto della l… - fanpage : Dopo gli otto milioni trovati sepolti nel terriccio del giardino e il milione e 600mila euro recuperati nel sottote… -