Betting, ora il Napoli è la squadra italiana con più chance di vincere la Champions (Di giovedì 15 settembre 2022) Mentre Onda Verde trasmette purtroppo tragiche notizie con l’inghiottimento dell’A16, in Europa il Napoli scala posizioni anche per coloro i quali maneggiano denaro. Dopo le prime due giornate dei gironi, i signori delle scommesse hanno dovuto aggiornare le loro quote per la vittoria finale, soprattutto per quel che riguarda le seconde file e quindi le italiane. Il principale favorito per la vittoria finale resta il Manchester City di Guardiola e soprattutto di Haaland protagonista di un inizio stagione fantascientifico. Al secondo posto c’è il Psg. Poi il Bayern, il Liverpool che resiste nonostante la disfatta di Napoli. Più dietro, appaiati a quota 12 Barcellona e Real Madrid. E le italiane? Ecco tra le italiane è cambiata la gerarchia. Sono tutte nelle retrovie ma comunque il Napoli per Snai è la nona favorita alla vittoria finale. ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 settembre 2022) Mentre Onda Verde trasmette purtroppo tragiche notizie con l’inghiottimento dell’A16, in Europa ilscala posizioni anche per coloro i quali maneggiano denaro. Dopo le prime due giornate dei gironi, i signori delle scommesse hanno dovuto aggiornare le loro quote per la vittoria finale, soprattutto per quel che riguarda le seconde file e quindi le italiane. Il principale favorito per la vittoria finale resta il Manchester City di Guardiola e soprattutto di Haaland protagonista di un inizio stagione fantascientifico. Al secondo posto c’è il Psg. Poi il Bayern, il Liverpool che resiste nonostante la disfatta di. Più dietro, appaiati a quota 12 Barcellona e Real Madrid. E le italiane? Ecco tra le italiane è cambiata la gerarchia. Sono tutte nelle retrovie ma comunque ilper Snai è la nona favorita alla vittoria finale. ...

napolista : Betting, ora il #Napoli è la squadra italiana con più chance di vincere la Champions Mentre Onda Verde informa sul… - franonesiste : RT @nonvedogioie: @jj_mini8 Il betting, checche se ne voglia dire, non è un investimento È gioco d'azzardo E in ogni caso, se ora può perme… - nonvedogioie : @jj_mini8 Il betting, checche se ne voglia dire, non è un investimento È gioco d'azzardo E in ogni caso, se ora può… - BDario22 : @pisto_gol Più scioltezza nel dirigere la trasmissione. La regia deve essere più rempetina nei collegamenti e a dir… -