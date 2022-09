Betis-Ludogorets, le formazioni ufficiali: gioca Joaquín (Di giovedì 15 settembre 2022) Riportiamo di seguito le formazioni ufficiali della sfida tra Betis e Ludogorets, valida per la seconda giornata del gruppo C. Ottimo avvio per gli andalusi che nel primo turno hanno battuto 0-2 l’Helsinki in trasferta grazie alla doppietta di Willian José. Anche in Liga l’inizio è molto promettente con quattro vittorie nelle prime cinque partite: finora solo il Real Madrid ha battuto i biancoverdi. In questa stagione il Betis vuole provare ad alzare l’asticella anche a livello continentale: In Coppa Uefa/Europa League non è mai andato oltre gli ottavi di finale. Un turno raggiunto quattro volte, anche nella scorsa stagione quando gli andalusi si arresero all’Eintracht Francoforte nel doppio confronto. I biancoverdi dovranno fare attenzione al Ludogorets, che a sorpresa nel primo ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 15 settembre 2022) Riportiamo di seguito ledella sfida tra, valida per la seconda giornata del gruppo C. Ottimo avvio per gli andalusi che nel primo turno hanno battuto 0-2 l’Helsinki in trasferta grazie alla doppietta di Willian José. Anche in Liga l’inizio è molto promettente con quattro vittorie nelle prime cinque partite: finora solo il Real Madrid ha battuto i biancoverdi. In questa stagione ilvuole provare ad alzare l’asticella anche a livello continentale: In Coppa Uefa/Europa League non è mai andato oltre gli ottavi di finale. Un turno raggiunto quattro volte, anche nella scorsa stagione quando gli andalusi si arresero all’Eintracht Francoforte nel doppio confronto. I biancoverdi dovranno fare attenzione al, che a sorpresa nel primo ...

