Berlusconi: "Se gli alleati prenderanno strade diverse dall'europeismo, noi usciremo" (Di giovedì 15 settembre 2022) Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, gioca la carta europeista e atlantista durante la campagna elettorale per il voto del 25 settembre. E lo fa lanciando un messaggio agli alleati. "La nostra presenza nel governo è... Leggi su europa.today (Di giovedì 15 settembre 2022) Il leader di Forza Italia, Silvio, gioca la carta europeista e atlantista durante la campagna elettorale per il voto del 25 settembre. E lo fa lanciando un messaggio agli. "La nostra presenza nel governo è...

rulajebreal : Dal 2014 la Russia di Putin inquina la democrazia ???? con propaganda e milioni di €/$ utili per alimentarla. Di fron… - berlusconi : Bisogna bloccare gli aumenti, a qualunque costo, per evitare di scatenare una vera e propria tempesta perfetta sull… - berlusconi : Il nostro intento, rispetto agli anni in cui la sinistra ha bloccato la crescita del Paese, è quello di mettere al… - Web_Lavoro : @repubblica Il centro destra prenderà oltre il 70% dei seggi. #Berlusconi sarà del tutto ininfluente , comanderann… - condaghe : RT @MPSkino: Quando si è iniziato a parlare di RUBLI e di prove documentali, al padano di carta gli sarà venuto un coccolone... CREDO opp… -