Berlusconi | “Governo europeista o Forza Italia esce”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – “La nostra presenza nelè garanzia assoluta che ilsarà liberale, cristiano e soprattuttoe atlantista”. Lo dice Silvioai microfoni del Tg3. Io garante della coalizione? “Assolutamente sì, se questi signori, i nostri alleati di cui ho certamente fiducia e rispetto, dovessero partire in direzioni diverse noi non staremmo nel”, rimarca il leader di. E’ pentito della scelta di togliere la fiducia alDraghi? “Non abbiamo fatto nessuna scelta, abbiamo presentato una risoluzione al Senato in cui dicevamo che bisognava continuare colDraghi fino a fine legislatura, senza il M5S che era uscito dalla maggioranza”, dice il leader di ...