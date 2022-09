Beppe Sala, il comunista che fa la guerra ai lavoratori (Di giovedì 15 settembre 2022) Dalla parte dei lavoratori o dalla parte dei padroni? Il sindaco di Milano Beppe Sala, un passato da manager Pirelli e oggi papabile futuro leader della sinistra, forse dovrebbe prendere una decisione definitiva. Dinanzi alla protesta degli autisti dei mezzi pubblici cittadini, stanchi delle continue aggressioni subite sugli autobus, il sindaco si è schierato senza tentennamenti contro lo sciopero. Alla faccia delle lotte sindacali, dei diritti e del popolo di sinistra. “Capisco le ragioni dello sciopero ma probabilmente si poteva evitare, visto il momento”. Il momento delicato è ovviamente il finale di campagna elettorale, dove immaginiamo suoni scortese sollevare problemi che toccano da vicino le amministrazioni di centrosinistra. “Prima di scioperare, si può dialogare”, ha detto il sindaco. Cosa avrebbero dovuto fare, gli autisti: ... Leggi su panorama (Di giovedì 15 settembre 2022) Dalla parte deio dalla parte dei padroni? Il sindaco di Milano, un passato da manager Pirelli e oggi papabile futuro leader della sinistra, forse dovrebbe prendere una decisione definitiva. Dinanzi alla protesta degli autisti dei mezzi pubblici cittadini, stanchi delle continue aggressioni subite sugli autobus, il sindaco si è schierato senza tentennamenti contro lo sciopero. Alla faccia delle lotte sindacali, dei diritti e del popolo di sinistra. “Capisco le ragioni dello sciopero ma probabilmente si poteva evitare, visto il momento”. Il momento delicato è ovviamente il finale di campagna elettorale, dove immaginiamo suoni scortese sollevare problemi che toccano da vicino le amministrazioni di centrosinistra. “Prima di scioperare, si può dialogare”, ha detto il sindaco. Cosa avrebbero dovuto fare, gli autisti: ...

Captivus_acm : RT @perseguitatoak: I tappi delle bottiglie d’acqua no, far sfondare un chiosco e riseghiate si far ammazzare una povera signora sì Grazie… - edistintivo : @petunianelsole Un Beppe sala senza vergogna e senza dignità - _Selodicitu_ : RT @perseguitatoak: I tappi delle bottiglie d’acqua no, far sfondare un chiosco e riseghiate si far ammazzare una povera signora sì Grazie… - fiordisale : Dite al manager che i prezzi alti di Milano (e aggiungo Genova) sono ingiustificati - fanpage : Il sindaco Beppe Sala torna sul tema dell’elevato costo della vita a Milano e gli stipendi dei dipendenti pubblici,… -