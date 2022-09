Benfica, Schmidt: ‘Juve aggressiva all’inizio, ma abbiamo meritato. Fernandez fantastico’ | Champions League (Di giovedì 15 settembre 2022) 2022-09-14 23:50:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: L’allenatore del Benfica Roger Schmidt ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul campo della Juventus: “Non ci sono segreti: abbiamo lavorato duro, ci abbiamo creduto, siamo stati coraggiosi, la cosa più importante è che abbiamo passato i primi 25? sotto l’intensità della Juventus dove non eravamo al top ma da lì abbiamo creato occasioni e segnato su rigore. Da lì poi abbiamo dimostrato di essere qui per giocare e vincere: abbiamo spinto e dimostrato di avere tanti momenti per poterla decidere. Poi la Juventus è rientrata ma alla fine credo che il Benfica l’abbia meritata e che sia stata una grande prova”. TIFOSI – “Ci hanno ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 15 settembre 2022) 2022-09-14 23:50:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: L’allenatore delRogerha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul campo della Juventus: “Non ci sono segreti:lavorato duro, cicreduto, siamo stati coraggiosi, la cosa più importante è chepassato i primi 25? sotto l’intensità della Juventus dove non eravamo al top ma da lìcreato occasioni e segnato su rigore. Da lì poidimostrato di essere qui per giocare e vincere:spinto e dimostrato di avere tanti momenti per poterla decidere. Poi la Juventus è rientrata ma alla fine credo che ill’abbia meritata e che sia stata una grande prova”. TIFOSI – “Ci hanno ...

RealPiccinini : Perdere contro il bel Benfica di Schmidt ci può stare, ma la Juve è durata solo 20’. Non la vedevo dal vivo da un p… - Francesco130382 : RT @RealPiccinini: Perdere contro il bel Benfica di Schmidt ci può stare, ma la Juve è durata solo 20’. Non la vedevo dal vivo da un po’, m… - MTMaio10 : RT @RealPiccinini: Perdere contro il bel Benfica di Schmidt ci può stare, ma la Juve è durata solo 20’. Non la vedevo dal vivo da un po’, m… - Simonni221 : RT @RealPiccinini: Perdere contro il bel Benfica di Schmidt ci può stare, ma la Juve è durata solo 20’. Non la vedevo dal vivo da un po’, m… - marcovincenzo16 : RT @RealPiccinini: Perdere contro il bel Benfica di Schmidt ci può stare, ma la Juve è durata solo 20’. Non la vedevo dal vivo da un po’, m… -