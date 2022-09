Beautiful anticipazioni | la relazione pericolsa prosegue

Leggi su formatonews

(Di giovedì 15 settembre 2022), Quinn e Carter si stanno mettendo sempre più nei guai. Finiranno per essere di nuovo scoperti? Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Leci fanno sapere che latra Quinn e Carter sta diventando sempre più pericolosa. I due amanti rischiano di essere scoperti soprattutto dopo una chiamata improvvisa da parte di Eric. L’avvocato a giurato di stare lontano dalla Fuller ma il suo desiderio di averla è più forte di tutto. Intanto, Brooke, è decisa a portare avanti il suo piano, vuole diventare amministratrice della Forrester, eliminando dai giochi Steffy. Ma andiamo a vedere i dettagli dell’episodio in onda come sempre su Canale 5 dalle ore 13.45.: Quinn vuole chiudere la sua storia con Carter Le ...