Basta politica di basso livello Papa Francesco scende in campo ed elogia Napolitano

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 settembre 2022)entra a gamba tesa sulle elezioni del 25 settembre. Di ritorno dal suo viaggio in Kazakistan, il Pontefice ha detto la sua, ammettendo di non capire "molto diitaliana", ma definisce "di altissimo" Giorgioe Sergio Mattarella. Gli altri? "Non li conosco". In ogni caso per lui il politico vero deve seguire i "valori della Patria non per interessi, per la poltrona. Bisogna cercare grandi politici"che abbiano "la capacità di fare, che è un'arte". Insomma, "dobbiamo lottare per aiutare i nostri politici a mantenere ilnell'alta, non ladiche non aiuta a niente". Il pensiero di Bergoglio va poi alla ...