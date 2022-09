"Basta menzogne". Esplode l'ira della Meloni, il messaggio di fuoco che azzera la sinistra (Di giovedì 15 settembre 2022) Giorgia Meloni è stanca. I ripetuti attacchi che arrivano da sinistra a base d'odio sono ormai una costante della campagna elettorale. E per ultimo la Meloni ha incassato il fango apparso su Repubblica in cui con un appello le donne di sinistra chiedono il voto utile per evitare "che con la destra al governo si perdano i diritti acquisiti". E ancora: "Non fatevi ingannare dal fatto che a governare potrebbe essere una donna, guardate quali valori porta", si legge nell'appello sul quotidiano diretto da Maurizio Molinari. La risposta della Meloni non si è fatta certo attendere: "Basta menzogne. Leggo da giorni questi surreali appelli nei quali si sostiene che votando Fratelli d'Italia (e una donna come Premier) le donne perderanno i loro ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Giorgiaè stanca. I ripetuti attacchi che arrivano daa base d'odio sono ormai una costantecampagna elettorale. E per ultimo laha incassato il fango apparso su Repubblica in cui con un appello le donne dichiedono il voto utile per evitare "che con la destra al governo si perdano i diritti acquisiti". E ancora: "Non fatevi ingannare dal fatto che a governare potrebbe essere una donna, guardate quali valori porta", si legge nell'appello sul quotidiano diretto da Maurizio Molinari. La rispostanon si è fatta certo attendere: ". Leggo da giorni questi surreali appelli nei quali si sostiene che votando Fratelli d'Italia (e una donna come Premier) le donne perderanno i loro ...

