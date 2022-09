“Basta chiedere soldi alle famiglie”: Fnp chiede intervento della Regione sulle case di riposo (Di giovedì 15 settembre 2022) Bergamo. Aumenti delle rette delle case di riposo insostenibili per le famiglie. Giacomo Meloni, della segreteria Fnp Cisl di Bergamo, entra nella discussione in atto in questo periodo e riguardante le difficoltà economiche e di gestione delle Rsa provinciali, lanciando naturalmente lo sguardo nei confronti degli anziani assistiti e delle famiglie sulle quali, spesso, ricadono le spese di mantenimento. “Riteniamo che, di fronte ad un incremento così elevato dei costi energetici e all’impossibilità di sapere entro quanto questa situazione di emergenza possa essere ricondotta a normalità, la risposta non possa e non debba essere l’aumento continuo e indiscriminato dei costi a carico delle famiglie che già sostengono spese abbondantemente oltre 1.800 € al mese”, dichiara ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 15 settembre 2022) Bergamo. Aumenti delle rette dellediinsostenibili per le. Giacomo Meloni,segreteria Fnp Cisl di Bergamo, entra nella discussione in atto in questo periodo e riguardante le difficoltà economiche e di gestione delle Rsa provinciali, lanciando naturalmente lo sguardo nei confronti degli anziani assistiti e dellequali, spesso, ricadono le spese di mantenimento. “Riteniamo che, di fronte ad un incremento così elevato dei costi energetici e all’impossibilità di sapere entro quanto questa situazione di emergenza possa essere ricondotta a normalità, la risposta non possa e non debba essere l’aumento continuo e indiscriminato dei costi a carico delleche già sostengono spese abbondantemente oltre 1.800 € al mese”, dichiara ...

