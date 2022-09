Basaksehir-Fiorentina 3-0, Italiano: “Sono preoccupato, ci sgretoliamo alle prime difficoltà” (Di giovedì 15 settembre 2022) Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato dopo la bruciante sconfitta per 3-0 arrivata in Conference League contro l’Istanbul Basaksehir. Ecco le sue parole: “Non mi aspettavo un secondo tempo così, non riesco a capire perché alle prime difficoltà ci sgretoliamo in una partita che era in equilibrio e finisce 3-0. alle prime difficoltà siamo fragili, usciamo dal campo e non riusciamo a reagire. Mi dispiace, eravamo partiti oggi con l’obiettivo di reagire al periodo negativo e invece ne affronteremo ancora un altro. Primo tempo discreto, 3-0 nel secondo tempo è troppo, ma gli avversari in Europa Sono tosti”. E ancora: “I risultati che non arrivano, i nostri avversari da diciannove ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 settembre 2022) Il tecnico della, Vincenzo, ha parlato dopo la bruciante sconfitta per 3-0 arrivata in Conference League contro l’Istanbul. Ecco le sue parole: “Non mi aspettavo un secondo tempo così, non riesco a capire perchéciin una partita che era in equilibrio e finisce 3-0.siamo fragili, usciamo dal campo e non riusciamo a reagire. Mi dispiace, eravamo partiti oggi con l’obiettivo di reagire al periodo negativo e invece ne affronteremo ancora un altro. Primo tempo discreto, 3-0 nel secondo tempo è troppo, ma gli avversari in Europatosti”. E ancora: “I risultati che non arrivano, i nostri avversari da diciannove ...

sportface2016 : #BasaksehirFiorentina, irreale papera di #Gollini: si mette a palleggiare fuori dall'area e subisce gol | VIDEO - fiorentina_it : Pesante sconfitta a Istanbul con il #Basaksehir per la #Fiorentina. Si salva Amrabat da centrale adattato, poi male… - sportli26181512 : Conference League, la Fiorentina cade in Turchia: 3-0 contro il Basaksehir: (ANSA) - ROMA, 15 SET - Basaksehir Ista… - AnalyticsSerie : Diverse le valutazioni di @FotMob. Mentre il migliore in campo per il #Basaksehir rimane #Gurler, per la… - alessio_morra : Allo Stadio Fatih Terim a seguire la partita di #EuropaLeague tra l'#Istanbul Basaksehir e la #Fiorentina c'era Fat… -