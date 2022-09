Basaksehir Fiorentina 0-0 LIVE: squadre a riposo (Di giovedì 15 settembre 2022) Allo Stadio Fatih Terim, Basaksehir e Fiorentina si sfidano per la seconda giornata di Conference League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio Fatih Terim di Istanbul, la sfida tra Basaksehir e Fiorentina valida per la seconda giornata della Conference League 2022-23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE Sintesi Basaksehir Fiorentina 0-0 MOVIOLA 1? Via alla gara da Istanbul. 3? Viola che provano a prendere in mano la partita. 15? Ritmi bassi a Istanbul, con la squadra di Italiano che prova a comandare il gioco. 21? Giallo per Ikonè che blocca con le brutte una ripartenza dei turchi. 25? Caicara ci prova da posizione leggermente defilata, Gollini blocca. 27? Prima conclusione dei viola con Saponara, Sengezer ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 settembre 2022) Allo Stadio Fatih Terim,si sfidano per la seconda giornata di Conference League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Fatih Terim di Istanbul, la sfida travalida per la seconda giornata della Conference League 2022-23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Via alla gara da Istanbul. 3? Viola che provano a prendere in mano la partita. 15? Ritmi bassi a Istanbul, con la squadra di Italiano che prova a comandare il gioco. 21? Giallo per Ikonè che blocca con le brutte una ripartenza dei turchi. 25? Caicara ci prova da posizione leggermente defilata, Gollini blocca. 27? Prima conclusione dei viola con Saponara, Sengezer ...

