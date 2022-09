Barbara D’Urso criticata per la foto in shorts Ma tutti la difendono

(Di giovedì 15 settembre 2022) Perl’estate sembra non essere ancora finita, e lo dimostrano gli ultimi scatti condivisi su Instagram. Camicia chiara,bianchi e lunghi e vistosi stivali bianconeri: questo è l’outfit con cui la conduttrice Mediaset ha stregato il suo pubblico. C’è chi l’haper questa scelta e chi, invece, l’ha difesa a spada tratta elogiandone bellezza e sensualità.ine stivali. È polemica Settembre è il mese che solitamente coincide con l’inizio della nuova stagione televisiva e il ritorno dei conduttori con i programmi più attesi. Non ha fatto eccezione, che ha ripreso il timone di Pomeriggio 5 tornando a fare compagnia ai suoi affezionati telespettatori. Tuttavia per lei ...

bubinoblog : POMERIGGIO 5 RIAPRE LE PORTA ALLA POLITICA: BARBARA D'URSO INTERVISTA I LEADER - lucarro15 : se guardi amici/gf/temptation island/barbara d’urso oltre gli 11 anni meriti di perdere la cittadinanza a prescindere - maniconio : @ciccio_co Il dolce di Barbara D'Urso - SusannaSusy7 : Barbara D'Urso è tornata e come sempre ci porta tutti nel suo grande cuore... attenzione se si sottopone ad ecocard… - DonnaGlamour : Barbara D’Urso in shorts e stivali, pioggia di critiche: “Sei ridicola!” -

nel mirino degli haters sui social: l'ultimo post non ha convinto per via dell'outfit particolare... Pioggia di critiche, alcune anche pesanti, per. Sui social, l'ultimo ...Enrica Bonaccorti nuda sui social: Elena Morali condannata/ "Foto fake per vendetta" Dopo il racconto di Elena Morali, in collegamento cona Pomeriggio 5, arriva la replica dei suoi ...