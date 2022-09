Barbano: Napoli bello e concreto. Kvara ancora una volta l’artista più originale dell’estetica azzurra (Di giovedì 15 settembre 2022) Il Napoli non è primo in campionato e in Champions per caso, scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport. “Questa è salute, cioè condizione atletica, qualità tecnica, varietà tattica”. La squadra di Spalletti ha dimostrato ancora una volta di essere superiore all’avversario, ieri, contro i Rangers. “Non vuol dire che sia una squadra perfetta, anzi. Senza Osimhen perde del cinquanta per centro la sua capacità di affondare. Indugia talvolta troppo sulla trequarti e tira meno di quanto potrebbe e dovrebbe. In difesa commette qualche imprudenza e qualche distrazione, offrendo per due volte agli scozzesi l’occasione per portarsi in vantaggio. Ma nonostante questi difetti di registrazione, il giocattolo di Spalletti macina un gioco vario e continuo, sposta il baricentro in avanti rapidamente, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 settembre 2022) Ilnon è primo in campionato e in Champions per caso, scrive Alessandrosul Corriere dello Sport. “Questa è salute, cioè condizione atletica, qualità tecnica, varietà tattica”. La squadra di Spalletti ha dimostratounadi essere superiore all’avversario, ieri, contro i Rangers. “Non vuol dire che sia una squadra perfetta, anzi. Senza Osimhen perde del cinquanta per centro la sua capacità di affondare. Indugia taltroppo sulla trequarti e tira meno di quanto potrebbe e dovrebbe. In difesa commette qualche imprudenza e qualche distrazione, offrendo per due volte agli scozzesi l’occasione per portarsi in vantaggio. Ma nonostante questi difetti di registrazione, il giocattolo di Spalletti macina un gioco vario e continuo, sposta il baricentro in avanti rapidamente, ...

