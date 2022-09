Avengers: The Kang Dynasty, svelato lo sceneggiatore del film (Di giovedì 15 settembre 2022) Delle fonti hanno rivelato che Jeff Loveness, autore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, si occuperà anche della sceneggiatura di Avengers: The Kang Dynasty. Dopo aver annunciato Avengers: The Kang Dynasty al Comic-Con di quest'anno, i Marvel Studios sembrano aver già trovato chi si occuperà di scrivere il copione dell'anticipiatissimo film della Fase 6 del MCU. Delle fonti hanno infatti rivelato a Deadline che lo sceneggiatore della pellicola sarà Jeff Loveness, già autore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Il film è stato annunciato insieme al resto degli imponenti piani futuri del Marvel Cinematic Universe. Tutto ciò che si sa al momento è che Destin Daniel Cretton sarà alla regia e che il nuovo super villain ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 settembre 2022) Delle fonti hanno rivelato che Jeff Loveness, autore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, si occuperà anche della sceneggiatura di: The. Dopo aver annunciato: Theal Comic-Con di quest'anno, i Marvel Studios sembrano aver già trovato chi si occuperà di scrivere il copione dell'anticipiatissimodella Fase 6 del MCU. Delle fonti hanno infatti rivelato a Deadline che lodella pellicola sarà Jeff Loveness, già autore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Ilè stato annunciato insieme al resto degli imponenti piani futuri del Marvel Cinematic Universe. Tutto ciò che si sa al momento è che Destin Daniel Cretton sarà alla regia e che il nuovo super villain ...

