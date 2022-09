Attenzione alla buccia dei fichi: ecco cosa succede se la mangi (Di giovedì 15 settembre 2022) Alzino la mano tutti gli amanti dei fichi. Quante volte abbiamo sbucciato i fichi prima di mangiarli? Togliere la buccia alla frutta è infatti un’abitudine parecchio diffusa che ci hanno tramandato… L'articolo proviene da Puglia24news. Leggi su puglia24news (Di giovedì 15 settembre 2022) Alzino la mano tutti gli amanti dei. Quante volte abbiamo sto iprima diarli? Togliere lafrutta è infatti un’abitudine parecchio diffusa che ci hanno tramandato… L'articolo proviene da Puglia24news.

CarloCalenda : Oggi alla CNA. Non mi sentirete mai fare promesse alla “vogliamo bene alla mamma”. Faremo come per Impresa 4.0: asc… - etexsurge : @Kagakazov No no attenzione, le generazioni di cristiani io non le tocco. Mi riferisco alla recente pratica di rein… - IlaNina1757 : RT @Stefanialove_of: ' @Stefanialove_of transgender dei bracciali solidali ' - hiboss_hiboss : @controsistemacv @minGiustizia @Montecitorio @eni Si, Putin non c'entra nulla, per ora. Quanto agli stoccaggi atten… - Aldo29209690 : @laura_maffi Attenzione alla “macchina del fango” che i bastardi ladri assassini hanno messo in moto e da tempo,azi… -