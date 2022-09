Ascolti tv mercoledì 14 settembre 2022 | Montalbano | Chi l’ha visto? | Rangers-Napoli Champions League | dati Auditel e share

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 15 settembre 2022)Tv14. Siamo nel bel mezzo della settimana, ma come sempre anche ilsera è stato ricco da un punto di vista televisivo. Tra serie tv, trasmissioni, programmi di attualità che hanno dedicato intere pagine alle elezioni politiche. Ma cosa ha appassionato di più i telespettatori? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti idi ascolto edi ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi ipuò essere necessario ricaricare la pagina.di ascolto ecanali Raisera Partiamo dalla tv pubblica. La fiction “Il commissario ...