Arrivato momento di addio a racchetta per il più grande: si ritira a 41 anni (e 20 slam vinti) Roger Federer (Di giovedì 15 settembre 2022) Roger Federer annuncia il suo ritiro dal tennis. Il fuoriclasse svizzero, in un post su Instagram, dichiara che la 'Rod Laver Cup' della prossima settimana sarà l'ultimo impegno e poi non parteciperà ...

