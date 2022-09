Arriva l'Aiuti ter: tutte le misure. Ma scoppia la grana balneari (Di giovedì 15 settembre 2022) Incassato il via libera della Camera, dopo aver ottenuto quello del Senato, ad utilizzare i 6,2 miliardi derivanti dall'extra gettito per intervenire contro il caro bollette, Mario Draghi si prepara a mettere nero su bianco il terzo provvedimento di Aiuti per famiglie e imprese. Il Consiglio dei ministri è in programma domani alle 11 e, complice anche la partenza del premier per New York in vista dell'assemblea Onu, potrebbe essere l'ultima riunione del Governo prima del voto del 25 dicembre. In ogni caso, però, l'inquilino di palazzo Chigi vuole continuare con la 'messa a terrà delle norme che servono per portare a casa gli obiettivi del Pnrr. Così, sul tavolo del preconsiglio, finisce una prima parte del pacchetto concorrenza. Oltre al decreto legislativo di riordino della disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica, c'è anche quello di attuazione ... Leggi su iltempo (Di giovedì 15 settembre 2022) Incassato il via libera della Camera, dopo aver ottenuto quello del Senato, ad utilizzare i 6,2 miliardi derivanti dall'extra gettito per intervenire contro il caro bollette, Mario Draghi si prepara a mettere nero su bianco il terzo provvedimento diper famiglie e imprese. Il Consiglio dei ministri è in programma domani alle 11 e, complice anche la partenza del premier per New York in vista dell'assemblea Onu, potrebbe essere l'ultima riunione del Governo prima del voto del 25 dicembre. In ogni caso, però, l'inquilino di palazzo Chigi vuole continuare con la 'messa a terrà delle norme che servono per portare a casa gli obiettivi del Pnrr. Così, sul tavolo del preconsiglio, finisce una prima parte del pacchetto concorrenza. Oltre al decreto legislativo di riordino della disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica, c'è anche quello di attuazione ...

