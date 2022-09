Antonella Clerici, la strenua battaglia contro il brutto male: la confessione è struggente (Di giovedì 15 settembre 2022) Dietro ai suoi modi di essere allegri e a quel sorriso sempre stampato in volto, Antonella Clerici nasconde un animo fragile e sensibile. A dimostrazione del fatto è la difficile di battaglia che ha dovuto portare avanti e vincere contro uno dei mali più brutti. Antonella Clerici è una di quelle conduttrici che sanno farsi amare e apprezzare da chiunque. Di sicuro il merito va anche al suo buon cuore e alla voglia di offrire aiuto a tutte le persone in difficoltà. Un ringraziamento particolare alla conduttrice viene fatto proprio da lui, da Fulvio Marino, un personaggio che deve molto alla compagna di Vittorio Garrone. Ma cosa è successo tra i due? Il rapporto che c’è tra Antonella Clerici e Fulvio Marino Antonella ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 15 settembre 2022) Dietro ai suoi modi di essere allegri e a quel sorriso sempre stampato in volto,nasconde un animo fragile e sensibile. A dimostrazione del fatto è la difficile diche ha dovuto portare avanti e vincereuno dei mali più brutti.è una di quelle conduttrici che sanno farsi amare e apprezzare da chiunque. Di sicuro il merito va anche al suo buon cuore e alla voglia di offrire aiuto a tutte le persone in difficoltà. Un ringraziamento particolare alla conduttrice viene fatto proprio da lui, da Fulvio Marino, un personaggio che deve molto alla compagna di Vittorio Garrone. Ma cosa è successo tra i due? Il rapporto che c’è trae Fulvio Marino...

zazoomblog : Antonella Clerici panico in diretta tv: “Ci sono gravi problemi” - #Antonella #Clerici #panico #diretta… - enricoEenrico : @rogerfederer Dai che puoi sempre andare da Antonella Clerici a far vedere come prepari i primi piatti. Non morirai di fame, tranquillo - juventitudine : Voglio proprio bene ad Antonella Clerici. Sì, non so perché sto guardando la Clerici invece di studiare, ma la guar… - vntonb : oomf il lastfm del programma di antonella clerici mi darà la morte - zazoomblog : Antonella Clerici: svelato perché è finito tutto con Eddy - #Antonella #Clerici: #svelato #perché… -