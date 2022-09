Anticipazioni Domenica In: Venier sfida Amici 22 con gossip Totti-Blasi (Di giovedì 15 settembre 2022) La scorsa settimana Mara Venier ha aperto la nuova stagione di Domenica In con un record. La conduttrice ha sottolineato all'inizio del primo appuntamento di essere alla guida del contenitore di Rai1 per il quattordicesimo anno. Al secondo posto vi è Pippo Baudo con tredici edizioni presentate. Dopo l'ottimo successo riscosso al debutto, le Anticipazioni di Domenica In del 18 settembre svelano che Mara Venier avrà il piacere di intervistare in studio Stefania Sandrelli. Di recente l'attrice ha confessato di essere rimasta vittima di violenza da parte di un calciatore della Lazio. Walter Veltroni presenterà il film È stato Tutto Bello dedicato al calciatore Paolo Rossi. Ritornano a Domenica In Andrea Sannino e Franco Ricciardi, autori della sigla del ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 15 settembre 2022) La scorsa settimana Maraha aperto la nuova stagione diIn con un record. La conduttrice ha sottolineato all'inizio del primo appuntamento di essere alla guida del contenitore di Rai1 per il quattordicesimo anno. Al secondo posto vi è Pippo Baudo con tredici edizioni presentate. Dopo l'ottimo successo riscosso al debutto, lediIn del 18 settembre svelano che Maraavrà il piacere di intervistare in studio Stefania Sandrelli. Di recente l'attrice ha confessato di essere rimasta vittima di violenza da parte di un calciatore della Lazio. Walter Veltroni presenterà il film È stato Tutto Bello dedicato al calciatore Paolo Rossi. Ritornano aIn Andrea Sannino e Franco Ricciardi, autori della sigla del ...

