Anticipazioni Amici 22, Prima Puntata: Can Yaman Consegna Le Maglie Agli Allievi! (Di giovedì 15 settembre 2022) Anticipazioni Amici 22, Prima Puntata: la nuova edizione si è aperta con il ritorno di Mattia Zenzola, e con l’ingresso di tanti nuovi concorrenti tra tanti ospiti molto noti… Anticipazioni Amici 22, Prima Puntata: Maria De Filippi fa tornare Mattia Zenzola! Amici 22 ha ormai aperto i battenti ufficialmente. Poche ore fa si è conclusa la Prima registrazione in assoluto della ventiduesima edizione del talent show. Ovviamente, quindi, sono stati tanti gli ospiti e sono stati dati i primi banchi a nuovi allievi che animeranno l’edizione. C’è stato anche un ritorno che in un certo senso era già stato preannunciato già nella precedente edizione. La Puntata si è aperta con il ritorno in studio di Luigi ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 15 settembre 2022)22,: la nuova edizione si è aperta con il ritorno di Mattia Zenzola, e con l’ingresso di tanti nuovi concorrenti tra tanti ospiti molto noti…22,: Maria De Filippi fa tornare Mattia Zenzola!22 ha ormai aperto i battenti ufficialmente. Poche ore fa si è conclusa laregistrazione in assoluto della ventiduesima edizione del talent show. Ovviamente, quindi, sono stati tanti gli ospiti e sono stati dati i primi banchi a nuovi allievi che animeranno l’edizione. C’è stato anche un ritorno che in un certo senso era già stato preannunciato già nella precedente edizione. Lasi è aperta con il ritorno in studio di Luigi ...

dika_ravison : RT @CanYamanMedia: ???????| Amici challenge Domenica In with Pio & Amedeo, Marcuzzi, #CanYaman, Pieraccioni, De Sica and Saviano and other gue… - Zdada14 : RT @CanYamanMedia: ???????| Amici challenge Domenica In with Pio & Amedeo, Marcuzzi, #CanYaman, Pieraccioni, De Sica and Saviano and other gue… - JindraStastna : RT @CanYamanMedia: ???????| Amici challenge Domenica In with Pio & Amedeo, Marcuzzi, #CanYaman, Pieraccioni, De Sica and Saviano and other gue… - AnnaMariaIanno5 : RT @tuttopuntotv: Anticipazioni Amici 22, registrazione 14/9: ospiti e maglie consegnate #amici22 #amicispoiler #Violacomeilmare #CanYaman… - PRosati1974 : RT @NOTIZIEWEBLIVE: Amici di Maria De Filippi 22 anticipazioni prima puntata 18 settembre: ospiti e nomi degli alunni - #amici22 #mariadef… -