Anne Hathaway incontra Anna Wintour ed è subito Il diavolo veste Prada (Di giovedì 15 settembre 2022) Sedici anni fa, Anne Hathaway rubò il cuore degli spettatori recitando nei panni di Andy Sachs, l'assistente di moda sveglia e determinata (che però di moda non sa nulla) nella pellicola Il diavolo veste Prada. Alla sfilata di Michael Kors, durante la New York Fashion Week, l'attrice ha ricordato il suo ruolo nel leggendario film, complice anche l'incontro ravvicinato con Anna Wintour, caporedattrice di lunga data di Vogue a cui è ispirato il personaggio iconico (e tirannico) di Miranda Priestly, interpretato dal premio Oscar Meryl Streep.

