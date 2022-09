Angelo Cocciu | Forza Italia | “Mi candido per proseguire al Senato il lavoro avviato a livello comunale e regionale”

(Di giovedì 15 settembre 2022) (Olbia, 15/9/22) - Il candidato della formazione di centrodestra, capolista in Sardegna per il, spiega i suoi obiettivi programmatici e come intende raggiungerli nel corso della prossima legislatura Olbia, 15 settembre 2022.: “Fondamentale riformare reddito di cittadinanza e Superbonus 110% per imprimere positività al tessuto sociale ed economico” Il candidato alin Sardegna e capogruppo diin Consigliospiega le misure che la sua formazione politica intende varare nel corso della prossima legislatura Revisione del reddito di cittadinanza, migliorie al Superbonus 110%, attenzione massima alla sanitàe alle questioni legate all'insularità:, ...

Olbiapuntoit

OLBIA. Forza Italia ha presentato i due candidati del collegio territoriale per il Senato,, e per la Camera, Pietro Pittalis . Al tavolo, introdotti dal sindaco di Olbia, Settimo Nizzi , anche il consigliere regionale Giuseppe Fasolino e il sub commissario della Provincia, ..., Presidente del Gruppo in Consiglio Regionale e componente dell'importante Commissione speciale per il riconoscimento del principio di insularità. Oltre ai due citati capolista ... Angelo Cocciu annuncia la candidatura al Senato (Olbia, 15/9/22) - Il candidato della formazione di centrodestra, capolista in Sardegna per il Senato, spiega i suoi obiettivi programmatici e ...Venerdì pomeriggio all’Euro Hotel di Nuoro c’era il pubblico delle grandi occasioni, oltre 500 persone, che hanno accolto calorosamente la squadra al completo di Forza Italia Sardegna. Unico assente, ...