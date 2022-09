Andrea Lucchetta: “Ora il volley ha un futuro, noi degli Anni ’90 torniamo nel sarcofago. Con De Giorgi e il piano Fipav vinceremo ancora” (Di giovedì 15 settembre 2022) “Noi non siamo più nulla e ora torniamo nel nostro sarcofago perché i ragazzi di Ferdinando De Giorgi e di Simone Giannelli sono il nostro futuro”. Finita la telecronaca della finale del Mondiale di pallavolo tra Italia e Polonia, domenica sera, il commentatore tecnico della Rai Andrea Lucchetta, ex capitano della nazionale agli inizi della sua stagione d’oro, quella della “generazione di fenomeni” capace di vincere tre titoli iridati consecutivi, sentenzia così la fine di un ciclo. Lucchetta, 292 presenze in azzurro, una carriera nelle principali squadre e poi una vita da “divulgatore” della pallavolo, coi commenti tecnici al microfono della Rai e le attività coi giovanissimi, guarda al futuro del volley azzurro con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) “Noi non siamo più nulla e oranel nostroperché i ragazzi di Ferdinando Dee di Simone Giannelli sono il nostro”. Finita la telecronaca della finale del Mondiale di pallavolo tra Italia e Polonia, domenica sera, il commentatore tecnico della Rai, ex capitano della nazionale agli inizi della sua stagione d’oro, quella della “generazione di fenomeni” capace di vincere tre titoli iridati consecutivi, sentenzia così la fine di un ciclo., 292 presenze in azzurro, una carriera nelle principali squadre e poi una vita da “divulgatore” della pallavolo, coi commenti tecnici al microfono della Rai e le attività coi giovanissimi, guarda aldelazzurro con ...

volleyballworld : MVP: Simone Giannelli ???? The setter becomes the 3rd Italian to win such award. 1990: Andrea Lucchetta 1994: Lore… - fattoquotidiano : Andrea Lucchetta: “Ora il volley ha un futuro, noi degli Anni ’90 torniamo nel sarcofago. Con De Giorgi e il piano… - rrynnie12 : RT @0613rannn: RAN ACE ACEEE ACEEE ©? andrea_lucky_lucchetta - 0613rannn : RT @0613rannn: RAN ACE ACEEE ACEEE ©? andrea_lucky_lucchetta - zzunrise : RT @volleyballworld: MVP: Simone Giannelli ???? The setter becomes the 3rd Italian to win such award. 1990: Andrea Lucchetta 1994: Lorenzo… -