Anche la Champions League “licenzia” Massimiliano Allegri. I tifosi invocano una svolta. La società medita. Il divorzio è vicinissimo (Di giovedì 15 settembre 2022) E’ un momento drammatico per Massimiliano Allegri. Dopo la falsa partenza in campionato, la Juventus di Allegri affonda Anche in Europa. Gli uomini di Allegri hanno incassato due sconfitte nelle prime due gare disputate. Mai la Juventus , ed Allegri, erano partiti così male in una competizione che, dopo le finali perse a Berlino e Cardiff, continua a riservare amarezze al popolo bianconero. Dopo la vibrante contestazione incassata ieri sera al fischio finale della partita casalinga contro il Benfica, Allegri finisce sul banco degli accusati. Decine di titoli infieriscono su quello che – prima del ritorno in bianconero della passata stagione – era considerato tra i migliori allenatori italiani ed europei (leggi di più) Purtroppo per Allegri e la ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 settembre 2022) E’ un momento drammatico per. Dopo la falsa partenza in campionato, la Juventus diaffondain Europa. Gli uomini dihanno incassato due sconfitte nelle prime due gare disputate. Mai la Juventus , ed, erano partiti così male in una competizione che, dopo le finali perse a Berlino e Cardiff, continua a riservare amarezze al popolo bianconero. Dopo la vibrante contestazione incassata ieri sera al fischio finale della partita casalinga contro il Benfica,finisce sul banco degli accusati. Decine di titoli infieriscono su quello che – prima del ritorno in bianconero della passata stagione – era considerato tra i migliori allenatori italiani ed europei (leggi di più) Purtroppo pere la ...

