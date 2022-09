Amici 22, Chi sono gli ospiti e i concorrenti della prima puntata del talent? (Di giovedì 15 settembre 2022) Ecco chi sono i concorrenti di Amici 22 e gli ospiti della prima puntata Mercoledì 14 settembre 2022 è stata registrata la prima puntata di Amici 22, talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, che partirà domenica 18 settembre. Tra i professori al banco, ci saranno Emanue Lo, Arisa, Raimondo Todaro, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Ieri, sono giunte le prime anticipazioni sugli ospiti e concorrenti della nuova stagione di Amici e a rivelarle è stato Twittnews. Chi sono gli ospiti della prima puntata di ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 15 settembre 2022) Ecco chidi22 e gliMercoledì 14 settembre 2022 è stata registrata ladi22,show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, che partirà domenica 18 settembre. Tra i professori al banco, ci saranno Emanue Lo, Arisa, Raimondo Todaro, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Ieri,giunte le prime anticipazioni suglinuova stagione die a rivelarle è stato Twittnews. Chiglidi ...

