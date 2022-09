Amici 22, c’è già la prima potenziale coppia? Di chi si tratta (Di giovedì 15 settembre 2022) Samuel Segreto e Maddalena Svevi sono due nuovi allievi della scuola di Amici 22. Entrambi ballerini, dai loro profili Instagram si evince che si conoscono già. Non solo, perché Samuel in vari commenti riempie di complimenti la bella Maddalena (che è protagonista del video “Sei bella così” di Aka7even) e lascia trasparire un interesse tutt’altro che amichevole. Tra i due nascerà una storia nella Casetta di Amici 22? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Amici 22, anticipazioni prima registrazione in onda domenica 18 settembre: i nuovi allievi Amici 22, anticipazioni prima registrazione in onda domenica 18 settembre: i nuovi allievi Nella prima puntata conosceremo i nomi ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 15 settembre 2022) Samuel Segreto e Maddalena Svevi sono due nuovi allievi della scuola di22. Entrambi ballerini, dai loro profili Instagram si evince che si conoscono già. Non solo, perché Samuel in vari commenti riempie di complimenti la bella Maddalena (che è protagonista del video “Sei bella così” di Aka7even) e lascia trasparire un interesse tutt’altro che amichevole. Tra i due nascerà una storia nella Casetta di22? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…22, anticipazioniregistrazione in onda domenica 18 settembre: i nuovi allievi22, anticipazioniregistrazione in onda domenica 18 settembre: i nuovi allievi Nellapuntata conosceremo i nomi ...

